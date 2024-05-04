Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» прошел на Поклонной горе в Москве

В акции приняли участие сотни людей разных возрастов.
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru
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Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» прошел у главного здания Музея Победы на Поклонной горе в Москве. В акции приняли участие сотни людей разных возрастов.
Одна из участниц Ирина Лесникова отметила, что День Победы, в честь которого организован флешмоб, — очень важный для людей ее поколения день. Другой участник акции Владимир Степанов подчеркнул, что Музей Победы — святое место для всех жителей России, а организованный возле него танцевальный флешмоб стал великолепным событием.
По словам менеджера отдела массовых мероприятий Музея Победы Ольги Поздняковой, дату для акции подобрали очень удачно: между 1 Мая и Днем Победы. Да и погода в Москве благоприятствовала праздничному мероприятию.
«Более 100 человек присоединились к акции. Участвовали пенсионеры и дети. Наш хореограф свел все это воедино, и у нас получилась такая красивая акция», — отметила Позднякова.
Представитель музея обратила внимание на то, что флешмоб «Вальс Победы» ежегодно проходит уже более 12 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Могилы Неизвестного Солдата в Москве стартовала акция «Огонь памяти». От пламени, взятого у Кремлевской стены, частицы Вечного огня разойдутся по всей стране.
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