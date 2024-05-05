В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 18 0

В главном военном параде примут участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц техники.

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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День Победы 9 Мая

В Москве состоялась генеральная репетиция парада Победы, кадрами которой делится 5-tv.ru.

Началось все с почетного караула, который под звуки песни «Священная война» вынес государственные флаги России и Знамени Победы — боевого знамени 150-й стрелковой Идрицкой дивизии.

После них по площади прошла пешая колонна, в которой приняли участие юнармейцы, женщины-военнослужащие и казаки, расчеты суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ. Также вместе с ними были участники специальной военной операции.

После на дороге появилась военная техника. Колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

Завершили репетицию пролетом фронтовых истребителей МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25, которые окрасили небо дымами в цветах российского триколора.

Последними покинули площадь военные музыканты, исполнявшие «Прощание славянки».

Прежде министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в главном военном параде примут участие более девяти тысяч человек и свыше 70 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Соборной площади Кремля прошла репетиция инаугурации президента.

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