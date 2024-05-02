Марш под оркестр: на Соборной площади Кремля прошла репетиция инаугурации президента

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На Соборной площади Кремля прошла репетиция инаугурации президента

Фото, видео: Филиппов Алексей / ТАСС;5-tv.ru

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Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024

Церемония состоится 7 мая.

Эти кадры мы получили из Соборной площади Кремля. Здесь сегодня прошла репетиция инаугурации президента. Видно, как военные маршируют под музыку оркестра — отработать нужно все до малейших деталей.

«Это еще один очень сложный момент, хоть и выглядит очень просто — лошади тренируются встречать президента. И здесь еще много нюансов. Допустим, на прошлой репетиции вот этого крана не было. И тем, кто стоит около него, еще нужно к нему привыкнуть. Это заключительный этап инаугурации, пожалуй, один из самых сложных — парад на Соборной площади. Нужно синхронизировать шаг военнослужащих, шаг лошадей и музыку оркестра», — говорит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

К торжественной церемонии готовятся также в Большом Кремлевском дворце. Как ранее сообщалось, инаугурация главы государства состоится 7 мая.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Памфилова подвела итоги выборов президента РФ.

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