Кедровую аллею в память о погибших военкорах высадили в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 59 0

В акции приняли участие известные журналисты, предприниматели и священники, освятившие памятный камень.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Аллею сибирских кедров в рамках акции «Сад памяти» в память о военных корреспондентах, погибших при исполнении профессионального долга, высадили в парке имени Артема Боровика в Москве. Видео с места появилось в распоряжении 5-tv.ru.

В акции приняли участие известные журналисты, предприниматели и священники, освятившие памятный камень.

«Мы с вами находимся на площади имени Артема Боровика, и мы сегодня посадили аллею из 33 кедров в память о погибших наших коллегах, до конца исполнивших свой долг. Все это проходит в рамках акции „Сад памяти“», — отметил глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

По его словам, в Марьино формируется целый комплекс памяти погибших журналистов, в том числе в зоне СВО, имена которых будут обозначены в одном из пределов нового строящегося мемориального воинского храмового комплекса святых мучеников Анатолия и Протолеона.

Соловьев также указал на то, что на стенде перед входом в аллею есть QR-код, по которому можно перейти на сайт СЖР, где опубликованы портреты журналистов. Этот список начинается с военкора «Известий» Семена Еремина, погибшего 19 апреля во время съемок репортажа в результате атаки FPV-дрона.

Генеральный директор АНО «Сад памяти» Элмурод Расулмухамедов отметил, в свою очередь, что акция проводится уже пять лет. Ее поддерживает президент РФ Владимир Путин, а около пяти миллионов человек принимают в ней активное участие. Только в этом году в рамках акции было высажено более десяти миллионов деревьев в 35 странах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что акция «Огонь памяти» стартовала в Москве, у Могилы Неизвестного Солдата. От пламени, взятого у Кремлевской стены, частицы Вечного огня разойдутся по всей стране — их зажгут на мемориалах, доставят ветеранам Великой Отечественной войны, и бойцам на передовую.

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