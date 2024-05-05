Муж Блиновской лишился компании по добыче руды
Бизнес супруга скандального блогера продолжает рушиться буквально на глазах.
Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС
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Компанию по добыче руды ООО «Нембус» Алексея Блиновского, мужа знаменитой «королевы марафонов» Елены Блиновской, исключают из списка ЕГРЮЛ. Об этом стало известно из информации базы данных СПАРК, с которой ознакомился 5-tv.ru.
В феврале 2021 года было зарегистрировано общество с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором которого является Алексей Блиновский. В соответствии с документами, компания занималась добычей песков драгоценных металлов и руды.
В настоящее время также происходит процесс ликвидации ООО «Океан молодости», принадлежащей Блиновскому. Компания специализируется на продаже фармацевтической продукции. За три года работы она понесла убытки в размере 64 миллиона 800 тысяч рублей.
Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.
Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему решение Алексея Блиновского уйти на СВО только усугубило положение его жены. Адвокат предположила, что он никак не стремился этим помочь Блиновской в СИЗО.
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