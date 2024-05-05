Муж Блиновской лишился компании по добыче руды

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 581 0

Бизнес супруга скандального блогера продолжает рушиться буквально на глазах.

Муж Блиновской лишился компании по добыче руды

Фото: Пресс-служба Пресненского суда / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Задержание Елены Блиновской

Компанию по добыче руды ООО «Нембус» Алексея Блиновского, мужа знаменитой «королевы марафонов» Елены Блиновской, исключают из списка ЕГРЮЛ. Об этом стало известно из информации базы данных СПАРК, с которой ознакомился 5-tv.ru.

В феврале 2021 года было зарегистрировано общество с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором которого является Алексей Блиновский. В соответствии с документами, компания занималась добычей песков драгоценных металлов и руды.

В настоящее время также происходит процесс ликвидации ООО «Океан молодости», принадлежащей Блиновскому. Компания специализируется на продаже фармацевтической продукции. За три года работы она понесла убытки в размере 64 миллиона 800 тысяч рублей.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему решение Алексея Блиновского уйти на СВО только усугубило положение его жены. Адвокат предположила, что он никак не стремился этим помочь Блиновской в СИЗО.

Тема:
Задержание Елены Блиновской
3 мая
«Грязными лапами туда лезут»: уход мужа Блиновской на СВО усугубил ее положение
27 апр
Искусственный успех: как блогеры-миллионеры на самом деле заработали состояние
25 апр
Подруга по несчастью: Лерчек выразила надежду на улучшение ситуации с Блиновской
23 апр
Читают и ждут звонка: как живут отправленные в СИЗО блогеры-миллионеры
16 апр
Остались без родителей: что будет с детьми Блиновской после ухода ее мужа на СВО
16 апр
«Значительный резонанс»: может ли уход мужа Блиновской на СВО спасти «королеву марафонов»
13 апр
«Мне дочка позвонила»: семья Блиновской прокомментировала слухи об уходе ее мужа на СВО
8 апр
Блогеру Блиновской разрешили позвонить родным впервые за три месяца
2 апр
Арбитражный суд Москвы отказал Блиновской в снижении суммы долга перед налоговой
26 мар
Больше никаких «чудес»: Блиновская с мужем начали знакомиться с материалами уголовного дела
+12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 44%
91.69
-0.36 98.56
-0.08
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая

Последние новости

19:14
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 мая
19:10
Умер звезда фильма «Титаник» Бернард Хилл
19:04
Патриарх Кирилл поздравил космонавтов на МКС с Пасхой
19:00
Житель Казани умер после антипохмельной капельницы
18:45
«Все им аукнется»: что ожидает французский Иностранный легион на Украине
18:33
Умер режиссер «Союзмультфильма» Александр Горленко

Сейчас читают

Захарова высмеяла слова Зеленского об украинском шевроне на плече у Бога: «Передоз»
В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
Цели не были реализованы: почему на Украину резко ополчились кредиторы
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео