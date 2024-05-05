Муж Блиновской лишился компании по добыче руды

Компанию по добыче руды ООО «Нембус» Алексея Блиновского, мужа знаменитой «королевы марафонов» Елены Блиновской, исключают из списка ЕГРЮЛ. Об этом стало известно из информации базы данных СПАРК, с которой ознакомился 5-tv.ru.

В феврале 2021 года было зарегистрировано общество с уставным капиталом в размере 10 000 рублей, учредителем и генеральным директором которого является Алексей Блиновский. В соответствии с документами, компания занималась добычей песков драгоценных металлов и руды.

В настоящее время также происходит процесс ликвидации ООО «Океан молодости», принадлежащей Блиновскому. Компания специализируется на продаже фармацевтической продукции. За три года работы она понесла убытки в размере 64 миллиона 800 тысяч рублей.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов на 1,4 миллиарда рублей. Также следствие инкриминирует ей легализацию денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, а также неправомерный оборот средств платежей.

Долгое время блогер находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Блиновская организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Теперь она находится в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему решение Алексея Блиновского уйти на СВО только усугубило положение его жены. Адвокат предположила, что он никак не стремился этим помочь Блиновской в СИЗО.