Все расписано по секундам. Как в Кремле готовятся к инаугурации Путина

Торжественная церемония вступления в должность продлится около часа.

Считанные часы остаются до инаугурации президента России. Уже завтра, 7 мая, Владимир Путин торжественно вступит в должность.

По традиции церемония пройдет в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. По четко установленному плану все действия расписаны по секундам.

Каждое — оттачивается до мелочей. За последними приготовлениями наблюдал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Фасад Грановитой палаты теперь белее белого. И это, пожалуй, самый простой этап подготовки к церемонии.

Просто покрасить или установить временные конструкции, на которых президент потом примет парад. Сложно — отточить все движения его участников.

Это заключительный этап инаугурации — парад на Соборной площади. Нужно синхронизировать шаг военнослужащих, шаг лошадей и музыку оркестра.

Отрабатывается каждый жест, каждый поворот. Даже слова президента вместо него произносят.

— Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ президент Российской Федерации!

Последние три месяца постоянно репетиции. Здесь все расписано по секундам — и отсчитывают их не только люди.

Это еще один очень сложный момент, хотя и выглядит очень просто — лошади тренируются встречать президента. И здесь очень много нюансов.

На прошлой репетиции вот этого крана не было. И тем, кто стоит около него, еще нужно к нему привыкнуть.

Черная металлическая конструкция вызывает подозрения. Кони борются со стрессом в Кремлевской конюшне — нам удалось увидеть, как.

Главное условие для съемки — нельзя светить ярким светом, нельзя делать резких движений. А вот сахару можно дать — у них сегодня был тяжелый день, полтора часа провели на тренировке.

В этот раз у них особая роль — будут стоять перед президентом. На кадрах 2018 года видно: кавалерия находится позади Aurus.

Тогда, кстати, впервые эта машина приняла участие в церемонии. Теперь, говорят, поедет обновленная модель.

Но многое останется неизменным — например, президентский маршрут. Все то время, пока президент поднимается по главной лестнице Большого Кремлевского дворца, военнослужащие президентского полка держат равнение и провожают его поворотом головы.

Все это длится три минуты и требует особых навыков. Через Георгиевский и Александровский залы в Андреевский — каждый назван в честь ордена, их изображения и на ручках дверей.

Но первыми этим маршрутом проходят военнослужащие президентского полка. Офицеры несут Конституцию в переплете из кожи варана и президентский знак.

Есть и другие символы. Флаг России и президентский штандарт несут рядовые военнослужащие президентского полка.

Причем каждый карабин весит 4,5 килограмма, а древко с флагом — около 7. Торжественная церемония вступления в должность длится около часа.

Президент в присутствии глав обеих палат парламента и Конституционного суда приносит присягу — текст из 33 слов. Затем звучит гимн.

Над куполом первого комплекса Кремля поднимают президентский штандарт. Церемония полна символизма — так, например, в зале обязательно тысячи гостей.

Москва, Кремль, 7 мая 2018 года. Каждый гость инаугурации потом получает вот такую медаль на память как знак того, что участвовал в важном событии.

Шесть лет назад и мне повезло здесь присутствовать. Кроме медали, есть и такое доказательство этому.

В Андреевский зал Путин проходит через Георгиевский и Александровский. Все это время гости сопровождают его аплодисментами.

Президент на долю секунды тогда даже отвлекся, но в остальном все прошло по сценарию и закончилось парадом у неизменно белоснежной Грановитой палаты.