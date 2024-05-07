Трансляцию вступления Путина в должность президента России смотрели по всему миру
Церемонию показывали ведущие СМИ планеты.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Жители всей России, в том числе новых регионов, сегодня смотрели трансляцию вступления Владимира Путина в должность президента. В Москве на выставке-форуме «Россия» торжественную церемонию показывали в конференц-зале на больших экранах.
Ее смотрели несколько сотен человек — сотрудники и гости выставки. В Волгограде трансляцию запустили в кинотеатрах.
Каждое слово главы государства внимательно слушали и участники общественных организаций из Донецка, Мелитополя, Луганска — впервые в этом году они принимали участие в выборах президента России. И от них, в том числе, зависело решение, кто будет править страной.
Прямую трансляцию вели во всем мире. Церемонию показывали Sky News, Reuters и другие СМИ.
А президент Арабских Эмиратов уже поздравил Путина с вступлением в должность. Он заявил, что Абу-Даби стремится к сотрудничеству с международными партнерами ради всеобщего блага.
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