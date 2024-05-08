Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с инаугурацией

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 20 0

Письмо политика передано через посольство России в КНДР.

Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с инаугурацией

Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

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Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024

Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией, пожелав успехов в «ответственной работе для России и ее народа». Об этом пишет Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Ким Чен Ын еще раз тепло поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ и пожелал ему больших успехов в ответственной работе для России и ее народа», — говорится в материале агентства.

Письмо, как отмечается, было передано через посольство России в Пхеньяне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что трансляцию вступления Путина в должность президента России смотрели по всему миру. В Москве на выставке-форуме «Россия» торжественную церемонию показывали в конференц-зале на больших экранах.

Ее смотрели несколько сотен человек — сотрудники и гости выставки. В Волгограде трансляцию запустили в кинотеатрах.

Каждое слово главы государства внимательно слушали и участники общественных организаций из Донецка, Мелитополя, Луганска — впервые в этом году они принимали участие в выборах президента России.

Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024
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