Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с инаугурацией

Письмо политика передано через посольство России в КНДР.
Фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов
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Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил президента России Владимира Путина с инаугурацией, пожелав успехов в «ответственной работе для России и ее народа». Об этом пишет Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
«Ким Чен Ын еще раз тепло поздравил Путина с вступлением в должность президента РФ и пожелал ему больших успехов в ответственной работе для России и ее народа», — говорится в материале агентства.
Письмо, как отмечается, было передано через посольство России в Пхеньяне.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что трансляцию вступления Путина в должность президента России смотрели по всему миру. В Москве на выставке-форуме «Россия» торжественную церемонию показывали в конференц-зале на больших экранах.
Ее смотрели несколько сотен человек — сотрудники и гости выставки. В Волгограде трансляцию запустили в кинотеатрах.
Каждое слово главы государства внимательно слушали и участники общественных организаций из Донецка, Мелитополя, Луганска — впервые в этом году они принимали участие в выборах президента России.
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