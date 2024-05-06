Премиальная премьера: Путин прибудет на церемонию инаугурации на новом Aurus

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Путин прибудет на церемонию инаугурации на обновленном Aurus

Фото, видео: Константинов Максим / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Инаугурация Владимира Путина Инаугурация Владимира Путина 2024

Что изменилось в последней версии машины?

В самом сердце столицы в эти минуты идут последние приготовления к торжественной церемонии — завтра Владимир Путин вступает в должность президента Российской Федерации. Начнется все в полдень. В Андреевском зале Большого Кремлевского дворца.

Пока всех нюансов не раскрывают. Известно только, что прибудет глава государства на обновленном автомобиле представительского класса Aurus. Внешне модель стала более «зубастой». Какие еще отличия от предшественников? Выяснил корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Одна из самых ярких деталей грядущей церемонии — автомобиль, на котором Владимир Путин проедет по Москве. Конечно, это будет Aurus, но совершенно новый. Это модификация сенат-лимузин: седан с удлиненной базой. Он изначально разрабатывался как представительский автомобиль для первых лиц государства. Обновленный дизайн это подчеркивает.

Спереди машина теперь совсем другая: новый бампер, крылья и решетка радиатора: она по-прежнему внушительных размеров — это фирменная черта, но теперь эти «зубы» мощнее и блестят ярче. У Aurus инновационная светотехника: передние фары стали уже, они матричные и адаптивные, задние — со светодиодами, а номерной знак теперь максимально опущен вниз. Так что силуэт выглядит единым и завершенным.

Из технической части: обновлена топливная и тормозная системы, подвеска, трансмиссия. А заодно и мультимедийная система.

Шесть лет назад появление Aurus поразило многих. За эти годы он стал мировым брендом, машину успели изучить и полюбить. Сегодня Aurus остается главным автомобилем нашей страны и теперь он стал еще лучше.

Тема:
Инаугурация Владимира Путина
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