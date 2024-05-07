Буквально по секундам: как прошла церемония инаугурации Владимира Путина
Президент поднялся по парадной лестнице, прошел через орденские залы Кремля и в Андреевском зале — самом торжественном — принес присягу.
Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
В Большом Кремлевском дворце сегодня собралось более 2,5 тысяч гостей. Там работает и несколько съемочных групп «Известий». В Малахитовом фойе находится Николай Иванов. Узнаем у него те детали, которые не попали в трансляцию.
Церемония вступления в должность президента закончилась, гости не спешат расходиться. Важность момента трудно переоценить. Событие — исторического масштаба. Начинается новый политический цикл в стране. Сама церемония расписана по секундам, по шагам.
По традиции президент поднимается по парадной лестнице, проходит через орденские залы Кремля и в Андреевском зале — самом торжественном — приносит присягу. Особое издание Конституции. Тончайшая кожа варана красного цвета. Серебряный герб. Золотое тиснение. 33 слова присяги.
Андреевский — удивительный зал. Здесь короновали трех императоров — Александра II, Александра III, Николая II. Президенты принимают присягу в этом зале с 2000 года. После присяги считается, что президент вступил в должность. Дальше Владимир Путин обратился не только к присутствующим гостям, но и ко всей стране. В самом первом обращении на инаугурации в 2000 году он говорил: президент это человек, который несет ответственность за все, что происходит в стране. И этот тезис, как лейтмотив, проходит через годы.
«Заверяю вас, что и впредь интересы и безопасность народа России будут для меня превыше всего. Консолидированная воля миллионов людей — это колоссальная сила, свидетельство нашей общей твердой уверенности, что судьбу России мы будем определять сами и только сами ради сегодняшних и будущих поколений. Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьезными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей. Решимость непреклонно отстаивать свой выбор свои ценности свободу и национальные интересы России. Уверен, мы достойно пройдем через этот трудный рубежный период. Станем еще сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты направленные на достижения целей развития, а это прежде всего народосбережение», — произнес Путин.
Церемония продолжилась на Соборной площади. Там Владимир Путин принял парад президентского полка.
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