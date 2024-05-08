Путин вступил в должность президента и обозначил цели и задачи России. Главное

33 слова присяги президента стали началом нового этапа в истории нашей страны. Впереди шесть лет, которые будут иметь огромное значение, и которые наши потомки, возможно, назовут поворотным моментом в развитии российского государства.

Не случайно Владимир Путин вот так определил смысл и содержание своей дальнейшей работы — это огромная честь, обязанность и священный долг. О деталях торжественной церемонии вступления в должность президента — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Вот для кого это действительно волнительный момент. Несколько тысяч приглашенных гостей занимают места в кремлевских залах. Все, конечно, около красной ковровой дорожки оказаться не могут одновременно. Некоторые гости пришли за несколько часов до церемонии, для того, чтобы занять место. И в момент, когда Владимир Путин будет проходить через залы Кремля, оказаться в непосредственной близости и приветствовать аплодисментами.

Сложнее всего новичкам — могут запутаться. И актер Виктор Сухоруков тут впервые. Но подготовился, изучил мизансцену, выбрал удобное место в углу.

«Я посмотрел инаугурацию 2018 года. И понял, что этот угол — самый лучший. И целенаправленно, да! Это „Междуречье“, здесь Георгиевский зал, там Александровский», — объяснил народный артист РФ Виктор Сухоруков.

Не прогадал: проход по залам Кремлевского дворца — та часть церемонии, которая не меняется раз от раза, а вот прибывать сюда президент может по-разному. В этот раз как и в 2018: звонок в кабинет, президент встает, некоторое время читает какой-то документ. Потом долго идет по коридорам. В этот раз, как и в предыдущий, останавливается возле одной из картин. Машина, которая ждет внизу, — уже обновленный Aurus. Но в кортеже теперь мотоциклы этой марки.

Недолгая поездка по территории Кремля, встреча коменданта и вот уже президент поднимается по парадной лестнице. Ровно в 12:00 после боя курантов начинается торжественная часть.

Через Георгиевский и Александровский — в Андреевский зал. Там, касаясь особого экземпляра Конституции, Путин приносит присягу. 33 слова о том, что он собирается делать на президентском посту. Позже — речь о том, как это воплотить в жизнь.

«Вы, граждане России, подтвердили правильность курса страны. Это имеет огромное значение именно сейчас, когда мы столкнулись с серьёзными испытаниями. Вижу в этом глубокое понимание наших общих исторических целей, решимость непреклонно отстаивать свой выбор, свои ценности, свободу и национальные интересы России. Уверен, мы достойно пройдём через этот трудный рубежный период, станем ещё сильнее и обязательно реализуем долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития. <…> Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надёжного и честного партнёра. И это действительно мировое большинство.

Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру. Повторю: разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности, возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга», — заявил Путин в ходе инаугурационной речи.

Как раз сейчас страна проходит непростой период, когда ее пробуют на прочность. Неслучайно в зале много бойцов СВО, Героев России. Каждый отчетливо понимает важность момента.

«Владимир Владимирович четко показал будущую программу своей работы, чтобы это увидели наши враги, наверное, в первую очередь. Я считаю, это хороший посыл и для нас с вами, и для граждан других государств, которые сидят тихо и молчат», — отметил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, Герой России Апты Алаудинов.

Победить Россию невозможно, но это не значит, что не будут пытаться. Против нашей страны все чаще применяют террористические методы борьбы. Вот и накануне церемонии звучали угрозы. Секретарь Совбеза Николай Патрушев подтверждает, что атакуют без перерыва.

«Они действительно стараются нам как можно серьезнее навредить. Но наши ведомства и спецслужбы, и правоохранительные органы работают очень надежно и эффективно», — отметил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

— Есть информация, были попытки навредить на сегодняшний день?

«На сегодняшний день я не могу вам конкретно сказать, что они делали, но это происходит практически ежедневно», — подчеркнул Патрушев.

И это только часть международного давления. Руководители западных стран все чаще делают опасные заявления в адрес нашей страны: грозят регулярной армией на поле боя, ударами по нашей стране. Россия вынуждена была даже объявить о начале учений нестратегических ядерных сил.

— Пару слов про учения скажете?

«Спасибо! Все хорошо, учения идут по плану!» — ответил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Западная истерика — результат неудавшейся операции на Украине. Зеленским уже недовольны кураторы. Что будет дальше? Директор Службы внешней разведки не сообщает, но дает повод для размышлений.

«Вы успели прочитать вчерашнее сообщение Службы внешней разведки? Имейте это в виду!» — сказал глава СВР Сергей Нарышкин.

Россия сделал свой цивилизационный выбор. В зале впервые представители новых территорий, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей.

«Сделаю все, чтобы люди, которые проявили свои лучшие человеческие и профессиональные качества, делом доказали верность Отечеству, выходили на ведущие позиции в государственном управлении, экономике, во всех сферах. Мы должны обеспечить надежную преемственность развития страны на десятилетия вперёд, вырастить и воспитать молодые поколения, которые будут укреплять могущество России», — заявил Владимир Путин.

Вот эти одаренные дети из Сириуса, часть их приехала на Черноморское побережье из Донбасса.

«Попал я сюда, потому что выиграл во Всероссийской олимпиаде по физике имени Максвелла, и меня сюда пригласили», — сказал один из учеников.

«Мы очень рады тому, что нам оказали такую часть, и, конечно, большое спасибо образовательному центру «Сириус», — добавил еще один школьник.

На церемонии присутствовали и маленькие спортсмены, воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой.

«Это наши маленькие звездочки, которые, я вас уверяю, будут показывать хорошие результаты. Такой Академии, как в Сочи, в мире такой Академии нет», — поделилась олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева.

Это действительно необычный день, совершенно по разным причинам. Например, в Москву неожиданно пришли холода, камеры трансляции были все в каплях. Перед Кремлевским дворцом мокли представительские Aurus.

Торжественную церемонию вступления в должность президента России 7 мая проводят с 2000 года. И это первый раз, когда на улице сначала идет снег, потом дождь.

Это не помешало провести церемонию по всем правилам. На Соборной площади прошло представление президентского полка. Потом не такой масштабный, но очень красивый парад с разводом пеших и конных караулов. После чего президент посетил благодарственный молебен в Благовещенском соборе.

«Через многое следует переступить, может быть иногда через то, что в обычной жизни как бы через это и переступить невозможно. Но вот это дерзновение, эта сила, она должна сопровождать служение главы государства, от действий которого зависит судьба страны», — сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После молебна патриарх подарил президенту Владимирскую икону Божией Матери XVII века.