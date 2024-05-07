Зарубежный взгляд: инаугурацию Владимира Путина посетили иностранные гости
Инаугурацию Владимира Путина посетили представители стран Азии и Африки
Фото, видео: © РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
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Церемонию транслировали во всем мире.
На церемонии инаугурации президента России Владимира Путина присутствовало большое количество иностранных гостей. Приглашение получили главы всех диппредставительств.
На кадрах мы видим представителей стран Азии, Латинской Америки, Африканских государств. За церемонией следили, транслировали ее СМИ во всем мире.
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