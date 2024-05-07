Зарубежный взгляд: инаугурацию Владимира Путина посетили иностранные гости

Церемонию транслировали во всем мире.

На церемонии инаугурации президента России Владимира Путина присутствовало большое количество иностранных гостей. Приглашение получили главы всех диппредставительств.

На кадрах мы видим представителей стран Азии, Латинской Америки, Африканских государств. За церемонией следили, транслировали ее СМИ во всем мире.