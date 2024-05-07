«Страна идет правильным курсом»: Пореченков и Хоркина о заслугах Путина на посту президента

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Алина Крылова
Алина Крылова Эксклюзив 840 0

Михаил Пореченков: Путин выбрал правильный курс развития России

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Инаугурация Владимира Путина

Церемония инаугурации президента России состоялась в Большом Кремлевском дворце.

Доверенные лица президента Владимира Путина, актер Михаил Пореченков и гимнастка Светлана Хоркина отметили особый вклад главы государства в развитие страны. По их словам, именно благодаря многолетней плодотворной работе Путина «у руля» к интересам страны прислушиваются европейские и западные партнеры.

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru заслуженный артист Пореченков подчеркнул — страна, без сомнений, идет правильным курсом и продолжит достигать намеченных целей под руководством Путина.

«Это день замечательный не только для меня, а для всей страны. Страна идет правильным курсом. Президент на месте, президент в порядке. Все прекрасно», — отметил он.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отдельно поблагодарила президента за приглашение на инаугурацию и отдельно призналась, что быть свидетелем торжественного события для нее — большая честь.

«Сегодня в честь победы <…> он получает должность президента Российской Федерации, и это очень почетно, празднично», — подчеркнула она.

Во вторник, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента Российской Федерации. Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце. Перед присутствующими Верховный Главнокомандующий произнес текст присяги, состоящий из 33 слов, заключенных в Конституции. 

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин после инаугурации принял церемонию смотра Президентского полка на Соборной площади. Мероприятие, по традиции, венчало 30 залпов с Кремлевской набережной. 

Тема:
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