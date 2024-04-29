Подготовка к инаугурации президента идет в Большом Кремлевском дворце

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 384

До торжественной церемонии осталось чуть больше недели.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Штукина; 5-tv.ru

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Тема:
Инаугурация Владимира Путина 2024 Инаугурация Владимира Путина

В Большом Кремлевском дворце идет подготовка к инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Кадры с места передал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Все то время, пока президент поднимается по главной лестнице Большого Кремлевского дворца, военнослужащие президентского полка держат равнение и провожают его поворотом головы. Все это длится три минуты, требует особых навыков», — рассказал журналист.

Он добавил, что государственный флаг и президентский штандарт во время церемонии несут рядовые военнослужащие. При этом вес древка с полотнищем составляет около семи килограммов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что процедура инаугурации пройдет стандартно, но с некоторыми нюансами, о которых Кремль своевременно сообщит.

Новый президентский срок Владимира Путина стартует 7 мая, после инаугурации. На выборах главы государства, проходивших с 15 по 17 марта, Путин победил, набрав 87,28% голосов. Общая явка избирателей при этом составила 77,44%. Цифры стали рекордными в новейшей истории России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую страну Путин намерен посетить первой после инаугурации.

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