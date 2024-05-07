Студенты из столичных вузов исполнили танец 1940-х годов.
Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru
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Акции «Вальс Победы» и «Песня Победы» прошли в Москве в преддверии 9 Мая. В честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 165 пар студентов из столичных вузов примеряли на себя образ 1940-х годов и станцевали перед зданием Северного речного вокзала под песню «Майский вальс».
Активисты из молодежного движения «SТОлица» исполнили песню «День Победы», написанную композитором Давидом Тухмановым.
Ранее 5-tv.ru писал, что акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Индии и Испании. Также память ветеранов почтили в Южной Корее. Там акция «Бессмертный полк» собрала десятки человек. Они пронесли портреты родственников-фронтовиков под песни военного времени.
Масштабные шествия прошли в городах Турции, в том числе в Стамбуле и Анкаре. Поучаствовали как местные жители, так и туристы, а также сотрудники дипломатических ведомств.
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