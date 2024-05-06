Никто не забыт: акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Индии и Испании
Акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Индии и Испании
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Стрингер; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Шествие можно было встретить и на улицах Франкфурта-на-Майне.
Память ветеранов почтили сегодня в Южной Корее. Там акция «Бессмертный полк» собрала десятки человек. Они пронесли портреты родственников-фронтовиков под песни военного времени.
Масштабные шествия прошли в городах Турции, в том числе в Стамбуле и Анкаре. Поучаствовали как местные жители, так и туристы и сотрудники дипломатических ведомств.
Поддержали акцию «Бессмертный полк» даже в Индии, Никарагуа и Бенине. С портретами героев Великой победы выходят на памятные марши и жители Европы. В Испании больше тысячи человек прошли по одной из главных улиц Мадрида.
«Бессмертный полк» в эти дни шагает и по немецкой земле. Во Франкфурте-на-Майне сотни человек вышли на улицы с российскими и советскими флагами. Акция проходит в городе уже седьмой раз.
- 6 мая
- «Огонь памяти» доставили в 100 городов России
- 5 мая
- Концерт клуба авторской военной песни «Ветер Победы» состоялся в Музее Победы
- 5 мая
- Ветеран ВОВ вспомнила, как строила укрепления под бомбежками нацистов
- 5 мая
- В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы
- 4 мая
- Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» прошел на Поклонной горе в Москве
- 4 мая
- Президент Лаоса посетит Россию для участия в параде Победы 9 мая
- 3 мая
- Частицы Вечного огня у Кремлевской стены доставят в новые регионы России
- 3 мая
- Для ребят на передовой и ветеранов: акция «Огонь памяти» стартовала в Москве
- 2 мая
- «Галерея памяти»: в общественном транспорте появились портреты ветеранов
- 2 мая
- Россиян предупредили о штрафах за порчу георгиевской ленточки
Читайте также
66%
-0.36 98.56
-0.08
Нашли ошибку?