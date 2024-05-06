Никто не забыт: акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Индии и Испании

Шествие можно было встретить и на улицах Франкфурта-на-Майне.

Память ветеранов почтили сегодня в Южной Корее. Там акция «Бессмертный полк» собрала десятки человек. Они пронесли портреты родственников-фронтовиков под песни военного времени.

Масштабные шествия прошли в городах Турции, в том числе в Стамбуле и Анкаре. Поучаствовали как местные жители, так и туристы и сотрудники дипломатических ведомств.

Поддержали акцию «Бессмертный полк» даже в Индии, Никарагуа и Бенине. С портретами героев Великой победы выходят на памятные марши и жители Европы. В Испании больше тысячи человек прошли по одной из главных улиц Мадрида.

«Бессмертный полк» в эти дни шагает и по немецкой земле. Во Франкфурте-на-Майне сотни человек вышли на улицы с российскими и советскими флагами. Акция проходит в городе уже седьмой раз.