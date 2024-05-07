Рафах стал огромной ловушкой для миллиона беженцев из-за действий ЦАХАЛ

Союзники, в том числе США, просили Израиль не начинать наземную операцию, но Биньямин Нетаньяху непреклонен.

Израиль, похоже, не собирается идти на перемирие — вместо этого готовится к полномасштабному вторжению в Рафах. Это юг сектора Газа, где укрываются более миллиона беженцев.

Практически весь мир сейчас призывает Тель-Авив остановиться — об этом говорят в ООН, во Всемирной организации здравоохранения. Даже главные союзники в Вашингтоне.

Но Израиль продолжает бомбить Рафах — только за последние сутки там погибли десятки человек. С места событий — корреспондент «Известий» Марван Исбаита.

Еще с утра израильская авиация разбросала листовки с призывом к массовой немедленной эвакуации из города. А вслед за листовками на Рафах полетели авиабомбы, взрывы в жилых кварталах еще больше усилили панику среди жителей и беженцев.

А в Рафахе сейчас — почти полтора миллиона палестинцев. Этот жилой дом превратился в руины всего за несколько мгновений.

«Я была вынуждена бросить свой дом и убежать, не взяла с собой ни одной вещи, только одежду, чтобы переодеться, все остальное осталось», — говорит жительница Рафаха Ахма Насер.

«Мы призываем все арабские страны помочь прекратить войну против нас. Все беженцы должны вернуться в свои дома», — указала беженка Салва Чанбари.

Палестинцы возмущены: ранее Израиль указал именно на Рафах как на место, куда нужно бежать с севера на юг сектора Газа. Путь оттуда называли «Дорогой смерти», многие беженцы погибли там, когда израильские авиация и танки обстреливали колонны мирных людей.

Теперь уже Рафах стал огромной ловушкой для беженцев. Надеяться им не на кого — в отчаянии многие палестинцы молятся, чтобы Аллах послал им избавление от кошмара.

Миссия Агентства ООН по делам палестинских беженцев заявила: пограничный переход «Рафах» — единственное место, куда еще можно доставить продовольствие, питьевую воду и лекарства для беженцев. Голод уже начался.

«Людям некуда бежать. Никто не знает, куда идти, нет безопасного места, куда люди могут стремиться. В каждой семье беженцев сейчас паника, кругом хаос. Израиль утверждает, что эвакуация только из восточного Рафаха, но паника уже распространилась на весь город», — отмечает представитель агентства Луиза Уотеридж.

Бегство людей из Рафаха все больше напоминает драматичные кадры из самого мрачного фантастического фильма. Люди, пережившие множество обстрелов, бросили все, чтобы спасти свою жизнь.

Египет призвал Израиль не начинать наземную операцию в Рафахе, но сам опять закрыл границы. Союзники, в том числе США, тоже просили Израиль не начинать наземную операцию в Рафахе, но Биньямин Нетаньяху непреклонен.

Он заявил: Израиль будет действовать, даже если останется один. Это означает новые страдания и смерти мирных палестинцев.