Владимир Путин официально вступил в должность президента России. Верховный Церемония инаугурации состоялась в Большом Кремлевском дворце, где лидер страны в торжественной обстановке произнес текст присяги под аплодисменты членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совфеда.

«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», — произнес президент, держа руку на Конституции.

Всего на мероприятии присутствуют представители трех основных веток власти — исполнительной, законодательной и судебной.

По устоявшейся традиции мероприятие завершится артиллерийским салютом из 30 залпов. Это максимальное количество залпов в иерархии военных почестей, поскольку глава государства является Верховным главнокомандующим.

В середине марта Центризбирком огласил результаты восьмых президентских выборов. Согласно отчету, победу в пятый раз одержал действующий глава государства Владимир Путин. Он получил 87,28% голосов избирателей. Для Путина это число стало рекордным: на предыдущих выборах президент набирал от 52,94 до 76,69%.

Вторым этапом в работе правительства станет утверждение и назначение нового председателя. Вплоть до инаугурации и в течение последующих суток возложенные на него обязанности будет исполнять действующий председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru писал, как началась церемония инаугурации Владимира Путина в Кремле.