Следствие требует ареста журналистки Кеворковой по делу об оправдании терроризма

Следствие потребовало арестовать журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Это следует из базы данных на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Ходатайство поступило в суд ранее в этот день и будет рассмотрено в ближайшее время.

Накануне у Кеворковой прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у журналистки смартфон. Также у нее были обнаружены плакаты с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг». Кеворкову подозревают в оправдании терроризма по части второй статьи 205.2 УК РФ.

Кеворкова специализируется на странах Ближнего Востока. Одна из центральных тем ее блога ― палестино-израильский конфликт, который журналистка освещает уже более 20 лет.

Поводом для задержания Кеворковой стали ее публикации о движении «Талибан»*. Правоохранители выдвинули ей обвинения по двум эпизодам. Первый связан с публикацией в 2018 году, второй — в 2021-м.

По некоторым данным, Кеворкова близко контактировала с представителями международных террористических организаций, в частности с Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский.

Известно также, что члены движения «Хайат Тахрир аш-Шам»* приглашали Кеворкову в 2021 году в сирийский Идлиб для освещения их деятельности.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры обыска у журналистки и блогера Надежды Кеворковой.

* — признано террористической организацией и запрещено в России