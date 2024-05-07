Следствие требует ареста журналистки Кеворковой по делу об оправдании терроризма

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Автора публикаций о палестино-израильском конфликте обвиняют по двум эпизодам.

Следствие требует ареста журналистки Кеворковой по делу об оправдании терроризма

Фото: 5-tv.ru

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Следствие потребовало арестовать журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. Это следует из базы данных на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Ходатайство поступило в суд ранее в этот день и будет рассмотрено в ближайшее время.

Накануне у Кеворковой прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у журналистки смартфон. Также у нее были обнаружены плакаты с надписями «Они не террористы» и «Лучше митинг». Кеворкову подозревают в оправдании терроризма по части второй статьи 205.2 УК РФ.

Кеворкова специализируется на странах Ближнего Востока. Одна из центральных тем ее блога ― палестино-израильский конфликт, который журналистка освещает уже более 20 лет.

Поводом для задержания Кеворковой стали ее публикации о движении «Талибан»*. Правоохранители выдвинули ей обвинения по двум эпизодам. Первый связан с публикацией в 2018 году, второй — в 2021-м.

По некоторым данным, Кеворкова близко контактировала с представителями международных террористических организаций, в частности с Исраилом Ахмеднабиевым, известным как Абу Умар Саситлинский.

Известно также, что члены движения «Хайат Тахрир аш-Шам»* приглашали Кеворкову в 2021 году в сирийский Идлиб для освещения их деятельности.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры обыска у журналистки и блогера Надежды Кеворковой.

* — признано террористической организацией и запрещено в России

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