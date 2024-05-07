Посольство России в ФРГ потребовало отменить запрет на символику Дня Победы
Члены российской дипмиссии напомнили Берлину о 27 миллионах, чьи жизни оборвались по вине Гитлера.
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
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Посольство России в Германии потребовало от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая символики Дня Победы. Это сказано в заявлении дипломатической миссии, которое цитирует РИА Новости.
Члены дипломатической миссии назвали такое решение неприемлемым. По их словам, бесчеловечно так относится к памяти о 27 миллионах россиян, которые погибли, очищая Европу и Германию от нацизма.
«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8–9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — сказано в заявлении посольства России в Германии.
Речь идет про запрет демонстрации Знамени Победы, георгиевских ленточек и элементов исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции. Запрет также коснулся песен военных лет.
Члены посольства отметили, что это не просьба, а требование. Жители ФРГ имеют право почтить память героев, павших в то страшное время. Эта традиция существовала множество десятилетий и не должна иметь никакого отношения к политике.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз пытается повлиять на тех, кто отказался помогать Украине.
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