Посольство России в ФРГ потребовало отменить запрет на символику Дня Победы

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 20 0

Члены российской дипмиссии напомнили Берлину о 27 миллионах, чьи жизни оборвались по вине Гитлера.

Посольство России в ФРГ потребовало отменить запрет на символику Дня Победы

Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
День Победы 9 Мая

Посольство России в Германии потребовало от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая символики Дня Победы. Это сказано в заявлении дипломатической миссии, которое цитирует РИА Новости.

Члены дипломатической миссии назвали такое решение неприемлемым. По их словам, бесчеловечно так относится к памяти о 27 миллионах россиян, которые погибли, очищая Европу и Германию от нацизма.

«Считаем неприемлемым решение властей Берлина, согласно которому 8–9 мая 2024 года на основных советских воинских мемориалах запрещается демонстрация флагов, символов и другой атрибутики, неразрывно связанной с Днем Победы и освобождением Германии и Европы от нацизма», — сказано в заявлении посольства России в Германии.

Речь идет про запрет демонстрации Знамени Победы, георгиевских ленточек и элементов исторической военной формы государств антигитлеровской коалиции. Запрет также коснулся песен военных лет.

Члены посольства отметили, что это не просьба, а требование. Жители ФРГ имеют право почтить память героев, павших в то страшное время. Эта традиция существовала множество десятилетий и не должна иметь никакого отношения к политике.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Евросоюз пытается повлиять на тех, кто отказался помогать Украине.

Тема:
День Победы 9 Мая
7 мая
Пасынок главкома ВСУ Сырского возглавил автопробег в Австралии ко Дню Победы
7 мая
В Киргизии участники «Бессмертного полка» покорили пик, названный в честь Путина
7 мая
Не поддались: как Киев пытался сорвать акцию в память о фронтовиках в Нью-Йорке
7 мая
Герои в каждой семье: как найти данные о подвигах родственников-участников Великой Отечественной войны
7 мая
Майский снегопад: москвичей призвали одеваться потеплее на 9 Мая
7 мая
Акции «Вальс Победы» и «Песня Победы» прошли в Москве в преддверии 9 Мая
6 мая
Никто не забыт: акция «Бессмертный полк» прошла в Турции, Индии и Испании
6 мая
«Огонь памяти» доставили в 100 городов России
5 мая
Концерт клуба авторской военной песни «Ветер Победы» состоялся в Музее Победы
5 мая
Ветеран ВОВ вспомнила, как строила укрепления под бомбежками нацистов
+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.12
-0.19 98.31
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:27
Российские десантники зачищают окрестности Часова Яра от боевиков ВСУ — видео
21:13
Посольство России в ФРГ потребовало отменить запрет на символику Дня Победы
21:00
Президент Абхазии отправил в отставку главу МИД Инала Ардзинбу
20:59
Звезда фильма «Вызов» Юлия Пересильд сыграет в спектакле про Первую мировую
20:44
На рассмотрении: суд Аргентины занялся вопросом о депортации Чуркина на Украину
20:30
Путин подписал указ о национальных целях России до 2036 года

Сейчас читают

Врач назвала пять главных симптомов рака легких
Костомаров поделился ощущениями от выступления на льду: «Совсем не просто»
«Невозможно смотреть»: Шукшина раскритиковала фильмы Гайдая и Рязанова
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео