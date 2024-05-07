Последняя попытка: Евросоюз пытается повлиять на тех, кто отказался помогать Украине
Politico: Евросоюз нашел альтернативу для стран, отказывающихся помогать Украине
Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska
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Удастся ли Западу найти «козла отпущения»?
Недавно разгорелся очередной скандал из-за замороженных российских активов. Многие страны Евросоюза отказались изымать и отправлять эти деньги на помощь Украине и ВСУ. Теперь же власти ЕС пытаются хоть как-то заставить лидеров стран избавиться от украденных денег, предлагая им хотя бы предоставить Киеву гуманитарную помощь.
Американская газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов, сообщила, что такое предложение поступило в преддверии встречи 27 посланников Евросоюза 8 мая, на которой будет обсуждаться возможность Бельгии направить российские активы на помощь Украине. Как сообщают аналитики издания, это — последняя отчаянная попытка НАТО, получить деньги от Австрии, Мальты, Кипра и Ирландии, которые не являются членами альянса.
При всем при этом, затея, скорее всего, обречена на провал, так как, по заявлению одного из европейских дипломатов, Германия, Италия и Франция боятся финансовых рисков, поэтому вряд ли они станут продвигать эту инициативу дальше.
В марте Европейская комиссия выдвинула предложение использовать 90% средств из замороженных активов России, чтобы закупить дополнительное оружие и боеприпасы для Украины. На гуманитарную же помощь предлагалось выделить оставшиеся 10%. Изымать средства планировалось из 192 миллиардов евро, находящихся в распоряжении бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сила российской авиации обнажила слабость санкций.
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