Последняя попытка: Евросоюз пытается повлиять на тех, кто отказался помогать Украине

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 42 0

Politico: Евросоюз нашел альтернативу для стран, отказывающихся помогать Украине

Последняя попытка: Евросоюз пытается повлиять на тех, кто отказался помогать Украине

Фото: www.globallookpress.com / Monika Skolimowska

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Удастся ли Западу найти «козла отпущения»?

Недавно разгорелся очередной скандал из-за замороженных российских активов. Многие страны Евросоюза отказались изымать и отправлять эти деньги на помощь Украине и ВСУ. Теперь же власти ЕС пытаются хоть как-то заставить лидеров стран избавиться от украденных денег, предлагая им хотя бы предоставить Киеву гуманитарную помощь.

Американская газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов, сообщила, что такое предложение поступило в преддверии встречи 27 посланников Евросоюза 8 мая, на которой будет обсуждаться возможность Бельгии направить российские активы на помощь Украине. Как сообщают аналитики издания, это — последняя отчаянная попытка НАТО, получить деньги от Австрии, Мальты, Кипра и Ирландии, которые не являются членами альянса.

При всем при этом, затея, скорее всего, обречена на провал, так как, по заявлению одного из европейских дипломатов, Германия, Италия и Франция боятся финансовых рисков, поэтому вряд ли они станут продвигать эту инициативу дальше.

В марте Европейская комиссия выдвинула предложение использовать 90% средств из замороженных активов России, чтобы закупить дополнительное оружие и боеприпасы для Украины. На гуманитарную же помощь предлагалось выделить оставшиеся 10%. Изымать средства планировалось из 192 миллиардов евро, находящихся в распоряжении бельгийского депозитария ценных бумаг Euroclear.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сила российской авиации обнажила слабость санкций.

Тема:
Спецоперация
7 мая
На Западе выпустили честный сюжет о положении ВСУ
7 мая
На Украине обвиняют двух офицеров в подготовке покушения на Зеленского
7 мая
Нидерланды и Дания заявили о готовности поставить самолеты F-16 на Украину
7 мая
ВС РФ поразили цех производства ракетного топлива для техники ВСУ
7 мая
Российские артиллеристы подбили западную гаубицу на северском направлении
7 мая
«Переложить ответственность»: Си Цзиньпина оскорбили требования Запада по России
7 мая
«Дух у них упал»: оборона ВСУ под Старомайорским начала рассыпаться
7 мая
Российская авиация громит позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
7 мая
«Есть консенсус»: Шольц рассказал, как будут использовать российские активы
7 мая
Имена погибших героев спецоперации увековечили на мемориале в Саратове
+2° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.12
-0.19 98.31
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:01
На Западе выпустили честный сюжет о положении ВСУ
19:46
Историческое событие. Как прошла инаугурация Путина в Кремле
19:31
Путин после инаугурации встретился с Рошалем и своей школьной учительницей
19:30
«Мама дорогая!» — Асмус нарушила молчание после помолвки Харламова
19:17
Политики, звезды спорта и культуры: кто посетил инаугурацию Владимира Путина
19:12
«Мы радуемся»: ректор МГУ Садовничий назвал инаугурацию Путина важным событием

Сейчас читают

Врач назвала пять главных симптомов рака легких
«Стоим на острие»: Сальдо о словах Путина про возвращение границ
«Я могу потерять сознание?» — Филиппу Киркорову подарили доску с гвоздями
Инаугурация президента России Владимира Путина: прямая трансляция

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео