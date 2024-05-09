Минобороны запустило проект о героическом освобождении Севастополя

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15 0

В новом историческом разделе опубликованы документы о мастерстве и героизме красноармейцев.

Минобороны запустило проект о героическом освобождении Севастополя

Фото: © РИА Новости / Евгений Халдей

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Тема:
День Победы 9 Мая

Минобороны РФ ко Дню Победы запустило новый раздел о героическом освобождении Севастополя 9 мая 1944 года. Там собраны документы из фондов Центрального архива ведомства: журналы боевых действий, топографические карты, фотоснимки, трофейные материалы, а также наградные листы.

Раздел стал продолжением проекта о Крымской наступательной операции. В нем все желающие смогут узнать об основных этапах боев.

К примеру, 16 апреля 1944 года Красная армия стремительно вышла к Севастополю, но взять город сразу не удалось. На протяжении трех недель советские солдаты проводили тренировки, подтягивали тылы, авиацию и артиллерию. В разделе можно увидеть архивные фотографии разрушенного Севастополя и документы, которые рассказывают о жестокости оккупантов.

«Почти два года немецко-румынские громилы хозяйничали в Севастополе, издевались над мирным населением, разрушали не только жилые дома, промышленные и коммунальные предприятия, школы, клубы, но и особенно дорогие сердцу каждого русского человека исторические памятники русской славы», — говорится в сообщении.

Кроме того, документы в разделе свидетельствуют о мастерстве и героизме советских солдат. Им удалось освободить город 9 мая в 23:00 по московскому времени. Спустя два часа был дан праздничный салют.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, лидеры каких стран примут участие в Параде Победы на Красной площади.

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