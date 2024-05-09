Фото героев «Бессмертного полка» показали на Останкинской телебашне

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

В России сегодня отмечается День Победы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Фото героев Великой Отечественной войны показали на Останкинской телебашне в рамках акции «Бессмертный полк». На кадрах видно, которые имеются в распоряжении 5-tv.ru, видно, как российский флаг постепенно сменяется фотографиями бойцов.

Акция «Бессмертный полк» проходит по всему миру. Люди выходят на улицы и площади городов, чтобы почтить память своих предков, сражавшихся с нацизмом.

Ранее 5-tv.ru писал, что акция «Бессмертный полк» состоялась в Израиле и Турции. В Аланье русскоязычная община прошла по набережной и торжественно спустила в море венок в память о погибших в борьбе с фашизмом.

После минуты молчания состоялся импровизированный митинг. В израильском городе Бат-Ям участники акции, среди которых — ветераны Великой Отечественной войны — прошли колонной от моря по центральному бульвару Независимости к памятнику воинам-евреям, погибшим в боях против нацизма.

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