ВСУ пытались атаковать территорию России с применением РСЗО RM-70 Vampire

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 332 0

Все попытки террористической атаки киевского режима были пресечены дежурными средствами ПВО.

ВСУ пытались атаковать территорию России с применением РСЗО RM-70 Vampire

Фото: www.globallookpress.com / Jaap Arriens

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В ночь на 9 мая Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку атаковать территорию России при помощи реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, а также при помощи беспилотников самолетного типа. Об этом говорится в утреннем сообщении Минобороны РФ.

Все попытки киевского режима были пресечены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) страны. В частности, были уничтожены пятнадцать реактивных снарядом над Белгородской областью, включая один беспилотник, еще три БПЛА над Курской и два над Брянской областями.

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