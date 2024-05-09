Праздничная линейка и шествие прошли на выставке «Россия» в честь Дня Победы

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 39 0

Участники мероприятия рассказали о подвигах своих предков.

Фото, видео: © РИА Новости / Анатолий Медведь; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

Торжественная линейка и шествие в честь Дня Победы прошли на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

В них приняли участие более тысячи человек — ветераны и труженики тыла, представители «Движения первых», их родители, герои СВО, а также активисты патриотических организаций.

В рамках мероприятия участники рассказывали о подвигах своих предков во время ВОВ, а также о героях специальной военной операции, затем началось шествие.

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук выступил перед гостями линейки и отметил важность единения народа.

«Победа произошла благодаря единству народа. И взрослые, и дети, и женщины — все как один участвовали в освобождении нашей Родины. Мы разбили фашизм, уничтожили его», — сказал он.

В заключение торжества сводный духовой оркестр исполнил гимн России. Данное мероприятие организовали Дирекция выставки и Российское движение детей и молодежи «Движение первых».

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Севастополе прошел митинг у Мемориальной стены в честь двойного праздника.

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