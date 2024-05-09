Жители Нарвы вопреки запрету с другого берега смотрели концерт в честь Дня Победы в Ивангороде

Власти Эстонии идут на любые меры, чтобы помешать людям отпраздновать 9 Мая.

В Эстонии, Латвии и Литве на официальном уровне запретили демонстрировать все символы Победы, а также флаги России и СССР. Публиковать их фото запретили и в соцсетях.

Под запрет попали массовые мероприятия и шествия в честь великого праздника. Нельзя даже исполнить российские и советские песни.

Не разрешили там сегодня и возложить венки к местам демонтированных памятников. Из всей Прибалтики возможность отметить День Победы хотя бы под песни военных лет появилась, пожалуй, только у жителей эстонской Нарвы. Как это стало возможно, выяснил корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Главные зрители этого концерта, посвященного Дню Победы, — жители эстонского города Нарва. На другом берегу они стали собираться еще утром, когда на большом экране увидели московский парад, советский фильм «Офицеры», а затем на сцене начались репетиции российских коллективов.

Организаторы развернули сцену специально в сторону соседей. Российский Ивангород и эстонскую Нарву разделяет река.

Они расположены друг напротив друга. В Нарве проживает более 80% русскоязычного населения, и сегодня они пришли на набережную, чтобы посмотреть концерт.

Семьи с детьми и пожилые люди заполнили набережную Нарву и выстроились на улице в исторической части города. А вот так это выглядело с берега Эстонии.

На сцене — театрализованные представления, народные казачьи песни и композиции военных лет. Для Нарвы — это священный праздник.

Леонид Якушев каждый год приезжает из Петербурга в Ивангород к братскому захоронению почтить память отца, погибшего при освобождении двух городов.

«Многие из них погибли при попытке взять плацдарм на левом берегу Нарвы — утонули попросту. Это сравнимо со Сталинградской битвой по количеству», — отметил мужчина.

Сорвать просмотр концерта у властей Эстонии не получилось, хотя задержания все-таки были — полиция завела дело на мужчину с георгиевской ленточкой. Набережную сегодня весь день патрулировала эстонская машина полиции.

Через год жители Нарвы снова придут на берег реки. Как заверили организаторы, концерт обязательно повторится.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вопреки запретам тысячи латышей возложат цветы к воинским захоронениям 9 Мая.