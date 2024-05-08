Вопреки всем запретам. Тысячи латышей возложат цветы к воинским захоронениям 9 Мая

Власти страны заставляют забыть и о жертвах Саласпилсского лагеря смерти, и о расстреле 25 тысяч евреев в Румбульском лесу, и о том, кто и почему освобождал Прибалтику осенью 1944-го.

В канун 9 Мая жертв чудовищных фашистских экспериментов вспоминают в Риге. В годы войны немцы сознательно превратили Латвию в полигон для массовых убийств.

Рижская наступательная операция длилась около месяца. В боях за освобождение республики сложили головы десятки тысяч советских солдат.

Сегодня их подвиг в стране под официальным запретом, но тысячи латышей, как и прежде, в День Победы все равно придут поклониться тем, кому обязаны жизнью. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко продолжит.

Рига, Покровское кладбище — Светлана Видякина убирается здесь регулярно. Для нее это место — особенное: рядом с советскими воинами похоронены дети.

Самому старшему было четыре года. Воспитанники советского детдома стали жертвами чудовищных фашистских экспериментов: из малышей выкачивали кровь для немецких солдат.

«Деткам замораживали руки и смотрели, при какой температуре они отпадают, даже вот такое было. У деток подвиг — мученичество, а у нас подвиг памяти, чтобы мы не забыли», — говорит сопредседатель Пушкинского общества в Латвии Светлана Видякина.

Это одно из немногих мест, где русские рижане могут собираться в День Победы, 9 Мая. Ведь власти заставляют забыть и о жертвах Саласпилсского лагеря смерти, и о расстреле 25 тысяч евреев в Румбульском лесу, и о том, кто и почему освобождал Прибалтику осенью 1944-го.

«Немцы проводили на территории Прибалтики во время оккупации жестокую политику геноцида. Геноцида советского народа… Только на территории Латвии было убито, замучено, расстреляно в концлагерях мирного населения более 330 тысяч. Прибалтийская операция, когда была освобождена Прибалтика, она помогла приблизить окончание Великой Отечественной, да и всей Второй мировой войны!» — указал директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

Адольф Гитлер поставил задачу колонизировать регион и уничтожить большую часть населения. Но за 71 день советским войскам удалось выбить фашистов из Эстонии, Литвы и Латвии.

Здесь погибли больше 60 тысяч советских солдат. Враг потерял больше 200 тысяч.

«Я лично думаю, что это действительно попытка переписать историю. На самом деле это не только попытка убрать какое-то советское присутствие, историю советского присутствия здесь, но это попытка убрать и русское присутствие, потому что и улицы-то переименовываются. Вот улица Московская, которая была тут и при царях, и при коммунистах — ее сейчас переименовали в Латвийскую, и кучу других улиц вместе с ней», — рассказывает общественный деятель, соучредитель организации 1945.LV Дмитрий Прокопенко.

В боях за Прибалтику погиб прадед Прокопенко. За его спиной сейчас — все, что осталось от памятника освободителям Латвии от немецко-фашистских захватчиков, его снесли еще в 2022-м.

«Даже несмотря на попытки местных властей выкорчевать историческую память, в том числе за счет сноса мемориальных комплексов, здесь или за пределами столицы, жители Латвии по-прежнему помнят и чтят подвиг советского народа. Подтверждением этому служат те цветы, которые они приносят к братским воинским захоронениям», — говорит временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

Только за 2022 год в Латвии уничтожено больше 120 монументов советским воинам в районе Румбула, «Алеша» в Резекне, памятник руководившему обороной города генералу Дедаеву в Лиепае.

Монумент утраченным монументам теперь планируют поставить уже на российской стороне у поселка Лебяжье Ленинградской области. Отсюда, с Карельского перешейка, многие из дивизий Красной армии были переброшены в Прибалтику освобождать от немецких захватчиков латвийские, эстонские, литовские города.

Именно этим воинам ставили памятники, с которыми сейчас там обходятся столь безжалостно. И если соседи предпочитают освободителей забывать, то здесь их имена будут увековечены.

Впрочем, правнуки настоящих победителей уверены: 9 Мая к воинским захоронениям придут тысячи латышей. И возложат цветы, как делают каждый год, потому что помнят Освободителей.