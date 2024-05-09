SHAMAN исполнил народную песню «Черный ворон» в Музее Победы в честь 9 Мая

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 98 0

Заодно популярный артист поздравил всех с большим и важным праздником.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Вильф; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
День Победы 9 Мая

Автор и исполнитель SHAMAN (Ярослав Дронов) посетил московский Музей Победы и перепел русскую народную песню «Черный ворон» в честь Дня Победы.

«Пользуясь случаем, хочу поздравить вас и всю нашу необъятную Родину с Днем Великой Победы. Очень скоро мы будем праздновать еще одну Победу», — сказал певец автору и ведущей спецпроектов 5-tv.ru Лане Шевченко.

Артист в знак памяти о прадедушке, который прошел всю Великую Отечественную войну, надел футболку с его портретом. Михаил Сергеевич Селедкин пережил блокаду Ленинграда, а также получил медаль «За отвагу» — мужчине пришлось ощутить на себе все тягости войны.

«Есть было нечего и для того, чтобы хоть как-то выжить, прадедушке приходилось есть крыс. Для меня это пример настоящего русского мужчины, который героически все пережил и принес победу», — рассказывает SHAMAN.

Исполнитель подчеркнул, что нужно чтить память своих предков, так как «без прошлого нет будущего и настоящего». Дронов также признался, что при выборе песни на 9 Мая ему сразу же пришла в голову композиция «Черный ворон».

«Казалось бы, это неочевидный выбор. Но черный ворон — это символ зла, вражеский символ. И, конечно, в конце я ставлю точку и говорю: „Черный ворон, я не твой“. Даже умирая, русские люди не сдаются!» — указал исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN поздравил бойцов СВО в московском госпитале в преддверии Дня Победы.

Тема:
День Победы 9 Мая
9 мая
Салют в честь Дня Победы в Петербурге. Видео
9 мая
Детей войны из Харьковской области поздравили с Днем Победы
9 мая
«Очень сильно меняемся»: участник СВО о развитии чувства патриотизма в России
9 мая
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве. Прямая трансляция
9 мая
«Пример мужества». Известные деятели призвали чтить память о ветеранах
9 мая
Жители Нарвы вопреки запрету с другого берега смотрели концерт в честь Дня Победы в Ивангороде
9 мая
Участник СВО заявил об исцеляющей силе музыки
9 мая
«Нет, ну это все. Я ухожу!» — вдова участника СВО рассказала о подвиге мужа
9 мая
Памятное шествие прошло в Арктике в День Победы
9 мая
Мужчина убрал венок с триколором России с монумента солдатам ВОВ в Риге
+2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
91.82
0.70 98.95
0.64
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:51
У мамы Ким Кардашьян обнаружили опухоль
23:32
Грузовик въехал в толпу протестующих в Ереване
23:30
Салют в честь Дня Победы в Петербурге. Видео
23:13
Детей войны из Харьковской области поздравили с Днем Победы
22:54
SHAMAN исполнил народную песню «Черный ворон» в Музее Победы в честь 9 Мая
22:38
«Очень сильно меняемся»: участник СВО о развитии чувства патриотизма в России

Сейчас читают

Самый волшебный день в году: как 10 мая 2024-го привлечь удачу, финансы и любовь
Бронемашины «Феникс» и «Линза» впервые приняли участие в Параде Победы
Нашел и уничтожил: дед десантника самолично ликвидировал нациста Шухевича
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео