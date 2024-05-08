SHAMAN поздравил бойцов СВО в московском госпитале в преддверии Дня Победы
Певец поблагодарил участников спецоперации за их подвиги.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Певец SHAMAN поздравил раненых бойцов СВО с наступающим Днем Победы в московском госпитале. Музыкант вместе с коллективом радиостанции авторской песни «Калина Красная» порадовал своими песнями участников спецоперации.
Военнослужащие встретили артиста аплодисментами, дружно подпевая любимым хитам. SHAMAN поблагодарил бойцов за их подвиги.
«Приехал поддержать вас и поздравить с наступающим 9 Мая. Завтра мы будем отмечать День Победы. И я точно уверен в том, что очень скоро мы будем праздновать еще одну — нашу общую победу», — подчеркнул певец.
Он исполнил песни «Моя Россия», «Мой бой» и свой главный хит «Я русский», а затем раздал всем автографы и пофотографировался с благодарными слушателями, оставив на память гитару с автографом.
В праздничном выступлении приняли участие и другие исполнители — например, Константин Прохаров, который является военнослужащим 175-го отдельного разведбатальона с позывным «Кот».
А главный редактор «Калины Красной» Александр Карпенко прочитал бойцам стихи. Волонтеры, в свою очередь, угостили бойцов праздничным обедом.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы.
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