SHAMAN поздравил бойцов СВО в московском госпитале в преддверии Дня Победы

Певец SHAMAN поздравил раненых бойцов СВО с наступающим Днем Победы в московском госпитале. Музыкант вместе с коллективом радиостанции авторской песни «Калина Красная» порадовал своими песнями участников спецоперации.

Военнослужащие встретили артиста аплодисментами, дружно подпевая любимым хитам. SHAMAN поблагодарил бойцов за их подвиги.

«Приехал поддержать вас и поздравить с наступающим 9 Мая. Завтра мы будем отмечать День Победы. И я точно уверен в том, что очень скоро мы будем праздновать еще одну — нашу общую победу», — подчеркнул певец.

Он исполнил песни «Моя Россия», «Мой бой» и свой главный хит «Я русский», а затем раздал всем автографы и пофотографировался с благодарными слушателями, оставив на память гитару с автографом.

В праздничном выступлении приняли участие и другие исполнители — например, Константин Прохаров, который является военнослужащим 175-го отдельного разведбатальона с позывным «Кот».

А главный редактор «Калины Красной» Александр Карпенко прочитал бойцам стихи. Волонтеры, в свою очередь, угостили бойцов праздничным обедом.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что SHAMAN представил свою версию песни «Черный ворон» ко Дню Победы.