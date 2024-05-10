США отказались от объявлений по вопросу конфискации активов России

В Госдепе решили воздержаться от комментариев по этому поводу.
Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde
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США пока нечего объявить по вопросу конфискации активов России. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер.
«У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать», — сказал дипломат на брифинге.
Однако Миллер добавил, что Штаты продолжают взаимодействовать по этому вопросу, чтобы использовать активы «на благо Украины». Президент США Джо Байден, как отмечается, подписал закон о конфискации российских активов 24 апреля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что послы 27 стран Евросоюза согласовали решение по использованию доходов с замороженных активов России в качестве помощи Украине.
По информации СМИ, европейские послы пришли к решению, как использовать доходы с реинвестирования российских активов. Далее его должен утвердить Совет Евросоюза.
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