Рэпер Costa Titch умер во время концерта от усталости

Певцу было всего 27 лет.

Южноафриканский рэпер Costa Titch, настоящее имя которого Костантинос Цобаноглу, умер прямо во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге от переутомления. Об этом сообщил People.

Певцу было всего 27 лет. Знаменитости не стало еще в марте прошлого года, однако только сейчас вскрылись причины внезапной смерти.

Как удалось выяснить команде артиста и его семье совместно с патологоанатомами, его сердце длительное время было перегружено. Все это сопровождалось стрессом.

В один момент сердцебиение стало нерегулярным. Случился приступ, который и унес его жизнь.

«Наша команда и семья сотрудничали с патологоанатомами, чтобы раскрыть истинную причину его смерти. Вскрытие показало, что сердце Costa подверглось значительной нагрузке, о которой он не знал, и которая была усугублена стрессом и усталостью», — сообщили источники.

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