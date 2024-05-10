Рэпер Costa Titch умер во время концерта от усталости

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11 0

People: рэпер Costa Titch умер во время концерта на сцене от усталости

Рэпер Costa Titch умер во время концерта от усталости

Фото: www.globallookpress.com / Stocktake

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Певцу было всего 27 лет.

Южноафриканский рэпер Costa Titch, настоящее имя которого Костантинос Цобаноглу, умер прямо во время выступления на музыкальном фестивале Ultra в Йоханнесбурге от переутомления. Об этом сообщил People.

Певцу было всего 27 лет. Знаменитости не стало еще в марте прошлого года, однако только сейчас вскрылись причины внезапной смерти.

Как удалось выяснить команде артиста и его семье совместно с патологоанатомами, его сердце длительное время было перегружено. Все это сопровождалось стрессом.

В один момент сердцебиение стало нерегулярным. Случился приступ, который и унес его жизнь.

«Наша команда и семья сотрудничали с патологоанатомами, чтобы раскрыть истинную причину его смерти. Вскрытие показало, что сердце Costa подверглось значительной нагрузке, о которой он не знал, и которая была усугублена стрессом и усталостью», — сообщили источники.

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