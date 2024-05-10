Украина стала лабораторией по уничтожению исторической памяти. Об этом заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Целое поколение людей перевоспитывали там в течение многих лет, заставляя отказаться от своих корней и наших общих героев. Ради одного — натравливания против России», — сказал он во время торжественного приема в честь Дня Победы в посольстве.

Дипломат призвал всеми способами не допустить повторения ошибок и бороться с еще зачатками «коричневой чумы», которые разрослись на Украине и в ряде европейских государств.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хакеры показали трансляцию парада Победы на Красной площади на телеканалах Украины.