Хакеры показали трансляцию парада Победы на Красной площади на телеканалах Украины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 20 0

Хакеры показали трансляцию парада Победы в Москве на телеканалах Украины

Хакеры показали трансляцию парада Победы на Красной площади на телеканалах Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Тема:
День Победы 9 Мая

Однако сигнал был прерван спустя 18 минут.

В День Победы хакеры взломали некоторые украинские телеканалы и показали гражданам страны парад на Красной площади в Москве. Об этом сообщили местные СМИ.

«Хакеры взломали спутниковый эфир каналов групп StarLight Media и „Интер“ и запустили трансляцию парада в Москве», — говорится в сообщении.

Трансляция парада на Красной площади продлилась 18 минут. После этого телеканалы перешли на IPTV — иной способ получения сигнала.

В главном военном параде в честь 79-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве в этому году принимали участие более 9 тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС.

Попасть на парад смогли те, кто имел специальный пригласительный билет. Такие их получили ветераны, их родные и высокопоставленные лица.

К примеру, рядом с президентом России Владимиром Путиным по правую руку сидел 100-летний полковник Евгений Куропатков, по левую — снайпер Александра Алешина. Всего на трибунах было до двух тысяч мест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хакеры разместили на ста сайтах Украины поздравление с Днем Победы.

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