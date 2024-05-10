Хакеры показали трансляцию парада Победы на Красной площади на телеканалах Украины

Однако сигнал был прерван спустя 18 минут.

В День Победы хакеры взломали некоторые украинские телеканалы и показали гражданам страны парад на Красной площади в Москве. Об этом сообщили местные СМИ.

«Хакеры взломали спутниковый эфир каналов групп StarLight Media и „Интер“ и запустили трансляцию парада в Москве», — говорится в сообщении.

Трансляция парада на Красной площади продлилась 18 минут. После этого телеканалы перешли на IPTV — иной способ получения сигнала.

В главном военном параде в честь 79-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве в этому году принимали участие более 9 тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС.

Попасть на парад смогли те, кто имел специальный пригласительный билет. Такие их получили ветераны, их родные и высокопоставленные лица.

К примеру, рядом с президентом России Владимиром Путиным по правую руку сидел 100-летний полковник Евгений Куропатков, по левую — снайпер Александра Алешина. Всего на трибунах было до двух тысяч мест.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хакеры разместили на ста сайтах Украины поздравление с Днем Победы.