Хакеры показали трансляцию парада Победы на Красной площади на телеканалах Украины
Хакеры показали трансляцию парада Победы в Москве на телеканалах Украины
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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Однако сигнал был прерван спустя 18 минут.
В День Победы хакеры взломали некоторые украинские телеканалы и показали гражданам страны парад на Красной площади в Москве. Об этом сообщили местные СМИ.
«Хакеры взломали спутниковый эфир каналов групп StarLight Media и „Интер“ и запустили трансляцию парада в Москве», — говорится в сообщении.
Трансляция парада на Красной площади продлилась 18 минут. После этого телеканалы перешли на IPTV — иной способ получения сигнала.
В главном военном параде в честь 79-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне в Москве в этому году принимали участие более 9 тысяч человек и свыше 70 единиц военной техники и вооружения, а также авиация ВКС.
Попасть на парад смогли те, кто имел специальный пригласительный билет. Такие их получили ветераны, их родные и высокопоставленные лица.
К примеру, рядом с президентом России Владимиром Путиным по правую руку сидел 100-летний полковник Евгений Куропатков, по левую — снайпер Александра Алешина. Всего на трибунах было до двух тысяч мест.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хакеры разместили на ста сайтах Украины поздравление с Днем Победы.
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