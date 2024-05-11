Хотят предложить России «ничью»: что означают гарантии безопасности ЕС Украине

В Европе осознали и приняли тот факт, что Москва выигрывает на поле боя, и ищут способы сохранить лицо.

Согласование Евросоюзом (ЕС) проекта по предоставлению Украине гарантий безопасности говорит о подготовке к переговорам с Россией. Об этом 5-tv.ru заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По мнению эксперта, в ЕС фактически смирились с грядущей военной победой России и спешат разработать своего рода вариант «ничьей».

«Пришло осознание и принятие того факта, что Россия начинает выигрывать на поле боя. Соответственно, до тех пор, пока Россия не освободила больше территорий, чем сейчас, нужно подготовить какой-то компромиссный вариант „ничьей“, в рамках которого Россия оставила бы за собой существующие и включенные в состав Конституции территории», — считает он.

При этом, отметил Безпалько, в Европе подразумевают сохранение Украины в качестве независимого государства и объекта дальнейшего давления на Россию.

© РИА Новости / Андрей Стенин; www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk; 5-tv.ru

Политолог Георгий Бовт, со своей стороны, указал на то, что гарантии, по существу, лишь фиксируют уже оказываемую поддержку Украине со стороны ЕС и не подразумевают никаких новых условий.

«Гарантии эти в основном, судя по тому, что утекло в прессу, фактически фиксируют то, что Евросоюз уже сейчас делает для поддержки Украины. Они не предполагают военного вмешательства ни в каком виде, но предполагают и политические консультации, и поставки оружия, и финансовую помощь и так далее. Это фиксация на бумаге того, что уже есть», — подчеркнул он.

Ранее стало известно о согласовании Евросоюзом проекта по предоставлению Украине гарантий безопасности. По данным газеты Welt am Sonntag, документ представляет собой 11-страничное «черновое» соглашение с Киевом, в котором говорится, что прямое участие войск ЕС не предусмотрено в боевых действиях против России. Также речь идет о политической и экономической помощи Украине.

Предоставить документ Брюссель планирует в начале июля. Гарантии будут действовать до того момента, как Киев вступит в Евросоюз и НАТО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что европейские депутаты приняли резолюцию о продолжении поддержки Украины и санкционного режима в отношении России и Белоруссии.