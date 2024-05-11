«Очень трогательно и смешно»: как Харламов сделал предложение Ковальчук

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 20 0

Гарик Харламов рассказал, как делал предложение Катерине Ковальчук

«Очень трогательно и смешно»: как Харламов сделал предложение Ковальчук

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Было ли это решение спонтанным?

Юморист Гарик Харламов официально подтвердил, что сделал предложение актрисе Катерине Ковальчук.  В шоу «Кстати» он также раскрыл подробности этого события.

«Да, я сделал предложение своей Катюхе. Было очень сильно трогательно, но при этом очень смешно», — признался Харламов.

По его словам, это решение не было спонтанным. Он изначально продумал все детали втайне от возлюбленной. Артист забрал девушку со смены в кино, волнительно держал руку в кармане и ждал подходящего момента, чтобы достать кольцо.

После того как комик встал на колени и предложил Катерине выйти за него замуж, избранница расплакалась.

Ранее юморист уже показывал в своем блоге возлюбленную с помолвочным кольцом на пальце. В тот момент пара находилась в машине.

Тогда комик многозначительно перевел кадр под романтическую джазовую композицию на свою возлюбленную, а затем на ее руку с шикарным помолвочным кольцом. Оба молчали. Для понимания поклонников он подписал видео фразой: «Тили-тили-тесто».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кристина Асмус нарушила молчание после помолвки Харламова.

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