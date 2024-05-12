Ученые приблизились к созданию «универсальной крови» для переливания

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 17 0

Обнаружены бактерии, способные создавать универсальную кровь для переливания

Ученые приблизились к созданию «универсальной крови» для переливания

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

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Это открытие поможет создавать донорский биоматериал, который подойдет любому пациенту.

Ученые обнаружили кишечные бактерии, способные производить потенциально «универсальную кровь» для переливания. Об этом сообщает Live Science.

«Ферменты, вырабатываемые микроорганизмами, могут удалять длинные сахарные цепи в крови типа A и B, что приводит к улучшению совместимости с типом O», — отмечено в публикации.

Исследователи также подчеркнули необходимость тщательного изучения открытия, так как неправильный тип переливания крови может вызвать смертельную иммунную реакцию. Это связано с тем, что иммунная система может распознать и атаковать чужеродные молекулы сахара или антигены, образующиеся из эритроцитов.

Антитела типа А в крови типа А не соединяются с антителами В в крови типа В. Группа крови О, являющаяся универсальным донором, не имеет ни одного из этих антигенов, что позволяет переливать ее людям с любой группой крови.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как с помощью генной терапии можно победить болезни.

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