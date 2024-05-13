Тело 14 погибшего достали из-под завалов дома в Белгороде

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 28 0

МЧС: число жертв при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до 14

Тело 14 погибшего достали из-под завалов дома в Белгороде

Фото: AP/TASS / ТАСС

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По последним данным, число пострадавших увеличилось до 31 человека.

Число погибших в результате обрушения подъезда многоквартирного дома после попадания украинского снаряда увеличилось до 14 человек. Об этом сообщили в МЧС.

«Всего 14 тел погибших уже извлечены из-под завалов», — указано в сообщении чрезвычайного ведомства.

Известно также, то число пострадавших на данный час выросло до 31 человека. В результате прилетов были повреждены также более 60 квартир в трех многоэтажных домах.

Город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ в воскресенье, 12 мая. В результате прилета «Точки-У» обрушился целый подъезд жилого дома.

Вечером украинские боевики вновь начали обстреливать Белгород. Губернатор Белгородкой области Вячеслав Гладков сообщил о трех погибших и пяти пострадавших во время новой атаки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова в связи с терактом в Белгороде.

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