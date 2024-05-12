Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова в связи с терактом в Белгороде

Подъезд жилого дома обрушился после удара украинских боевиков по городу из комплекса «Точка-У». Есть погибшие.
Фото: © РИА Новости / Павел Колядин
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Президент РФ Владимир Путин выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с терактом в Белгороде. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент Владимир Путин выслушал доклады исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима. Даны все необходимые поручения», — сказал представитель Кремля.
Белгород подвергся массированной атаке украинских боевиков. Подъезд жилого многоквартирного дома в городе обрушился после удара из тактического ракетного комплекса «Точка-У».
На месте происшествия продолжают работать спасатели. По последним данным, из-под завалов извлекли тела шестерых погибших.
Известно также, что ранения получили 20 человек, в том числе два ребенка. Различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта.
а варварские действия украинских вооруженных формирований отреагировали в руководстве ООН. Заместитель официального представителя генсека всемирной организации Фархан Хак заявил об осуждении любых атак на гражданскую инфраструктуру.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что разбор завалов на месте обрушения подъезда многоквартирного дома в Белгороде прерывается из-за ракетной угрозы.
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