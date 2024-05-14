Не собирается служить: рэпер VACIO сбежал от армии в Штаты

Его подруга уверена, что его жизнь в США будет гораздо хуже.

Рэпер VACIO (Николай Васильев — Прим.ред.) уехал из страны, чтобы не служить. Сейчас автор песен находится в Америке, об этом сообщила в Telegram-канале «Я» подруга рэпера Яна.

После участия на голой вечеринке Насти Ивлеевой, где Николай появился всего с одном носке, прикрыв им свое «мужское достоинство», рэпера арестовали на 15 суток. Из-за шквала критики он решил загладить свою вину и сказал, что собирается пойти в армию в период весеннего призыва, но, оказывается, покинул Россию.

«Мне и всей нашей команде очень жаль — Коля свалил из страны, Vacio больше не существует. Не знаю, как передать горечь и разочарование. Говорить об этом правда больно. И обо всем этом я узнала даже не от него лично», — пишет Яна.

Девушка отметила, что работать с Николаем было сложно, но всей команде приходилось терпеть его характер. Но теперь он подумал, что может достичь большего в одиночку.

VACIO утверждал, что его притесняют и не понимают, хотя после первого релиза его песен, были хорошие показатели, подчеркнула Яна.

«И вот еще один человек, прошитый американской мечтой, свалил! Одержимый мыслью о том, что все должно получаться само собой в абсолютной свободе. Самообман. Нельзя взлететь высоко, отрезав корни. Незрелость — что я еще могу сказать!», — сказала девушка.

Подруга Николая уверена, что для большего результата рэперу надо было работать дальше, чтобы достичь популярности.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рэперу VACIO (Николай Васильев), который заявился на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой в одном носке, вручили повестку в военкомат.