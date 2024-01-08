«Я за Россию, за СВО»: рэперу VACIO вручили повестку в военкомат

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 474 0

Член ОНК Лобарев подтвердил, что рэперу VACIO вручили повестку в военкомат

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Тема:
Вечеринка Ивлеевой Спецоперация

В свое время участник скандальной вечеринки якобы не прошел медкомиссию в родном Екатеринбурге, однако теперь диагноз нужно будет подтвердить.

Рэперу VACIO (Николай Васильев), который заявился на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой в одном носке, вручили повестку в военкомат. Об этом в беседе с 5-tv.ru завил председатель Ассоциации Профсоюзов полиции РФ, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Лобарев.

По словам собеседника, после отбывания 15 суток ареста за хулиганство исполнителя отвезли в военкомат, где вручили повестку. После его снова отвезли в полицию с целью проведения беседы — спрашивали про отношение к другим участникам скандального мероприятия. Рэпер позволил себе лишнего, выразившись бранным словом о тех, кто стянул с него носок. На него моментально составили новый протокол о мелком хулиганстве, назначив еще десять суток ареста.

Теперь VACIO грозят проблемы из-за возможной неявки в военкомат. Рэпера могут оштрафовать или даже «влепить уголовку», как отметил Лобарев. По словам общественного деятеля, ему молодого человека жаль.

Лобарев также отметил, что Николай, с его же слов, ранее уже проходил медкомиссию в Екатеринбурге. Экспертиза подтвердила у него наличие некой болезни, из-за чего его тогда признали негодным.

Диагноз собеседник раскрывать не стал — врачебная тайна — но отметил, что за военным билетом исполнитель не явился, сослался на занятость из-за концертов и уверенность в своей негодности.

Тем не менее, теперь медкомиссию рэперу придется пройти заново. Кто знает, вдруг от своего недуга он уже излечился.

«Но, говорит, я за Россию, за СВО. В общем, все нормально», — процитировал Лобарев Васильева.

По словам председателя ассоциации, он уже навещал парнишку, когда тот первый раз оказался в спецприемнике. Тогда он рассказал, что против ЛГБТ*, а также поделился тем, что в неволе пишет новый трек. Про «голую» вечеринку тема не заходила, рэпер лишь отметил, что хотел сделать креативный костюм — девушки же в «маленьких трусиках» ходят.

Сейчас Лобарев снова хочет навестить Николая. Он отмечает, что его дело необычное, это настоящий судебный прецедент.

Ранее 5-tv.ru писал, что солист группы «Щенки» выступил на концерте с носком на паху.

* — запрещенная в России экстремистская организация

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