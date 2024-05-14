«Ужасный результат»: Агата Муцениеце пожаловалась на лишний вес после праздников

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Никита Яблочкин
Никита Яблочкин 31 0

Агата Муцениеце набрала лишний вес после майских праздников

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Instagram* / agataagata; 5-tv.ru

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Шашлыки и разные вкусности на майских праздниках нормальное явление. Однако после отдыха цифры на весах оставляют желать лучшего. Такая проблема не обошла стороной и актрису.

В прошлом году Агата Муцениеце приняла твердое решение заняться своей фигурой. Через некоторое время после трансформации, звезду позвали в кабаре-театр «CRAVE», где она продолжала возбуждать и покорять поклонников пикантными формами и соблазнительными нарядами. И уже сейчас сердца мужчин разбиваются от ее сексуальности, а женская часть хейторов кусает локти от ее шикарной фигуры. Однако после майский шашлыков и других вкусностей описанная выше картина была испорчена — так считает сама Агата.

По приезде с отдыха актриса обомлела. Весы показывали ненавистные лишние килограммы, с которыми бывшая жена Павла Прилучного боролась на протяжении прошлого года. Тогда Муцениеце решила все-таки взять себя в руки и начать активно подвергать свой организм физическим нагрузкам. А чтобы быстрее восстанавливаться и разгружать свой организм, утро звезды теперь начинается с ягодно-фруктового смузи.

«Надо идти бегать. На весах до пробежки — 56,6 килограмма. Ужасный результат. Спасибо, майские… Должно быть 55,1. Ну 54,9 вообще идеально. Поэтому побежали! Наша цель — десять километров», — поделилась экс-супруга «вечного мажора» в своем личном блоге.

Также Агата отметила, что уже занялась своим прессом, а за день до этого делала ужаснейшее кардио. Свою форму актриса оценила как «неплохо», но все-таки лишним весом она недовольна, поэтому сразу после публикации сторис Муцениеце отправилась на десятикилометровую пробежку.

«Взвесимся позже», — резюмировала актриса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Агата Муцениеце познакомила детей со своим новым возлюбленным.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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