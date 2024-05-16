«Новая точка отсчета»: обесценит ли дипломы исключение бакалавриата из вузов

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 41 0

Минобрнауки: отказ от бакалавриата не обесценит дипломы этой степени

«Новая точка отсчета»: обесценит ли дипломы исключение бакалавриата из вузов

Фото: © РИА Новости / Вадим Савицкий

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Это также коснется и тех студентов, кто еще обучается в высших учебных заведениях.

Упразднение бакалавриата никак не отразится на уже получивших его выпускников вузов, подчеркнул замминистра науки и высшего образования России Константин Могилевский в беседе с ТАСС.

Он уверен, что проблем не будет и у тех, кто уже обучается по этим программам. Сами же работодатели тоже это «прекрасно понимают», подметил Могилевский, успокоив будущих выпускников вузов. При приеме на работу во главе стоят знания, которые заключены в уже полученном дипломе.

«Речь идет о новой точке отсчета в развитии национальной системы образования», — объясняет Могилевский.

Система высшего образования начнет преображаться уже с 2025 года, тогда же исключат из него понятие бакалавриата, будет только — высшее образование и специализированное высшее образование, о чем напомнил глава министерства Валерий Фальков. Под последним имеется в виду магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка.

Указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования подписал Владимир Путин в мае прошлого года, он уже начал внедряться в отдельных университетах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России пересмотрят структуру приема в вузы, что коснется направлений, требующихся для реализации нацпроектов.

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