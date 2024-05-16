«Последний гвоздь в крышку гроба»: Никас Сафронов оценил новый портрет Карла III

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 19 0

Никас Сафронов назвал портрет Карла III не жизнеутверждающей картиной

«Последний гвоздь в крышку гроба»: Никас Сафронов оценил новый портрет Карла III

Фото: Reuters / Aaron Chown

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Портрет вызвал чувство тревоги не только у британцев.

Накануне в Великобритании представили первый официальный портрет короля Карла III, который вызвал неоднозначную реакцию у общественности. Народный художник РФ Никас Сафронов в беседе с KP.RU отметил, что картина получилась совсем не жизнеутверждающая.

«Если знать, с какими сложностями столкнулась семья Карла III: его болезнь, болезнь его невестки Кейт Миддлтон, проблемы с младшим сыном Гарри, то столь мрачный портрет как будто высвечивает все проблемы и тягостные перипетии. Наверняка, у короля и так мрачные мысли и предчувствия, думаю, он переживает за все, что происходит в его семье, в стране и в мире, а тут еще этот портрет… Как последний гвоздь в крышку гроба», — считает художник.

Портрет выполнен в красных оттенках британским художником Джонатаном Йео. Творец утверждал, что пытался передать в красках жизненный опыт монарха.

Сафронов же считает, что на кровавом портрете у короля мертвые руки и само полотно выглядит авангардным. Портрет должен выражать позитив в такие сложные времена, но он лишь отпугивает.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Карл III сообщил об ухудшении самочувствия.

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