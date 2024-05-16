«Основное отличие от животных»: откуда у людей берутся вещие сны

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 7 0

Сомнолог Бузунов назвал самопрограммирование причиной вещих снов

«Основное отличие от животных»: откуда у людей берутся вещие сны

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Больше половины всей поступающей из окружающего мира информации человек воспринимает подсознательно — это и есть главный ключ к таинственной загадке.

Врач-сомнолог и доктор медицинских наук Роман Бузунов раскрыл происхождение вещих снов с научной точки зрения. В беседе с KP.RU он рассказал, что среди главных причин — бессознательное программирование.

Одну из причин необычных снов эксперт перекладывает на прогнозирование, когда во сне мозг постоянно рисует вероятные картины будущих событий — без участия сознания. Например, когда человек переходит дорогу в неположенном месте, но подсознательно просчитывает, что будет, если он так и продолжит делать.

«Это наше основное отличие от животных, которые живут сегодняшним днем, здесь и сейчас», — пояснил сомнолог.

Среди других причин вещих снов эксперт назвал совпадение или самого человека, который после увиденного ночью начинает воплощать «пророчества». Также вещие сны могут быть связаны с эффектом дежавю.

«То есть видит в реальности какую-то картинку, вспоминает, что один из ее элементов видел во сне», — резюмировал врач.

Человек — существо социальное, поэтому под впечатлением от события из, например, ужасной новости, он начинает искать совпадения и предзнаменования. Сомнолог подчеркивает, что так называемые вещие сны — это повод задуматься, вероятно, «что-то идет не так» в реальной жизни человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему разговоры во сне опасны для здоровья.

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