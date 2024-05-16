Три всадника шоу-бизнеса: названы самые нелюбимые знаменитости этого года

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 24 0

Mirror: Эмбер Херд и Меган Маркл признаны самыми нелюбимыми звездами 2024 года

Три всадника шоу-бизнеса: названы самые нелюбимые знаменитости этого года

Фото: www.globallookpress.com / Stephen Lock

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Первое место заняла скандальная Меган Маркл, которая почти затащила на дно своего супруга. Кто на втором и третьем?

Герцогиня Сассекская Меган Маркл оказалась самой нелюбимой звездой этого года, согласно данным зарубежного портала Ranker, которые приводит издание The Mirror. Своей супруге дышит в затылок и сам принц Гарри.

На втором месте оказалась актриса Эмбер Херд, экс-жена Джонни Деппа, а на третьем американская телеведущая Эллен Дедженерес. Следом за ними следует британский принц Гарри. Сам же опрос собрал почти четыреста тысяч голосов.

Стоит упомянуть, что еще три года назад скандальная Меган Маркл и принц Гарри в 2020 году покинули королевскую семью, переехав в США. Сейчас же супруга ассоциируется у публики с интригами и подковерными играми, сам же принц нередко становился объектом манипуляций своей жены.

Эмбер Херд же запомнилась по скандальному делу о клевете против Джонни Деппа, однако знаменитый капитан Джек Воробей в итоге смог победить в суде и получить компенсацию. Причем американская корпорация Disney уже просит знаменитого 60-летнего голливудского актера вернуться на съемочную площадку.

В «черном списке» также засветились и другие звезды, в их числе Ким Кардашьян, Канье Уэст, Крис Браун, а первую двадцатку замыкает миллиардер Марк Цукерберг. Ранее 5-tv.ru писал о том, как принца Гарри и Меган Маркл объявили преступниками — они попытались оправдаться, но им никто не поверил.

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