Ручки-загребучки: как правильно чесать ладонь для получения денег от Вселенной

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева Эксклюзив 22 0

Вам помогут собственные ладони, если сделать ритуал правильно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

Найден простой способ привлечения денег в свой карман. Если чешется левая рука, не спешите просто ее почесать. Хиромант Иван Громов рассказал и показал 5-tv.ru, какие незамысловатые действия помогут обогатиться.

«Когда чешется левая рука, мы опускаем ее в карман и в кармане делаем движение, как будто загребаем к себе воздух. Воздух, считай, деньги», — объясняет эксперт.

В народе говорят: левая рука чешется к деньгам. И это абсолютная правда, считает эксперт. Нужно просто усилить эффект специальными манипуляциями.

Громов подчеркнул, что важно изучать линии на собственных руках. Они расскажут много интересного о вашей жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как по рукам распознать «гулящего» мужчину. Известно о признаках, которые должны насторожить женщин при общении с возлюбленным.

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