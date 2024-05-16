Ручки-загребучки: как правильно чесать ладонь для получения денег от Вселенной

Найден простой способ привлечения денег в свой карман. Если чешется левая рука, не спешите просто ее почесать. Хиромант Иван Громов рассказал и показал 5-tv.ru, какие незамысловатые действия помогут обогатиться.

«Когда чешется левая рука, мы опускаем ее в карман и в кармане делаем движение, как будто загребаем к себе воздух. Воздух, считай, деньги», — объясняет эксперт.

В народе говорят: левая рука чешется к деньгам. И это абсолютная правда, считает эксперт. Нужно просто усилить эффект специальными манипуляциями.

Громов подчеркнул, что важно изучать линии на собственных руках. Они расскажут много интересного о вашей жизни.

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