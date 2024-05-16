Генпрокуратура России подала иск в суд на Ходорковского* и Лебедева

В Мещанский суд Москвы поступил иск в отношении бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского*, бывшего президента банка «Менатеп» Платона Лебедева и ООО «Сибирская лизинговая компания». Из данных официального портала судов общей юрисдикции столицы следует, что с иском обратилась Генпрокуратура России.

Уточняется, что заседание назначено на 27 мая. Сам иск был зарегистрирован в суде 8 мая. Иных подробностей не приводится.

ЮКОС — нефтяная компания, существовавшая в России с 1993 по 2007 год. В 2003-м ее руководителям предъявили обвинения в уклонении от уплаты налогов. К длительным срокам были приговорены и Ходорковский с Лебедевым. Первый вышел на свободу в 2013 году после помилования, а второй — в начале 2014-го.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце 2023 года заявлял, что президент России Владимир Путин вряд ли жалеет о помиловании Ходорковского. Сам российский лидер в ходе заседания с членами Совета по правам человека в 2020 году рассказал, что тот косвенно признал свою вину в деле ЮКОСА.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Апелляционный суд Амстердама оставил без изменений решение Международного арбитражного суда, согласно которому Россия должна выплатить бывшим акционерам ЮКОСа более 50 миллиардов долларов.

* — признан иноагентом в России