«На пороге войны»: глава МВД Словакии заявил о последствиях покушения на Фицо

Министр также заявил о политической мотивации обвиняемого.

Словакия оказалась почти на пороге гражданской войны после покушения на премьер-министра страны Роберта Фицо. Об этом заявил глава словацкого МВД Матуш Шутай-Эшток.

«Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно», — приводит издание Novinky.cz слова министра.

Шутай-Эшток добавил, что обвиняемый в покушении на Фицо признался, что действовал из политических побуждений. По словам министра, нападавший стрелял с «ясной политической мотивацией».

«Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов. Это покушение было политически мотивированным», — подчеркнул он.

Покушение на Роберта Фицо было совершено минувшим днем. Мужчина выстрелил в него несколько раз. Политик получил, как сообщалось, три ранения — в живот, грудь и конечности. С места произошедшего он был госпитализирован в больницу. К врачам его доставили на вертолете. После операции, которая длилась пять часов, Фицо ввели в искусственную кому, как писали местные СМИ.

Стрелявший был задержан. Им оказался 71-летний мужчина. Он заявил, что решился на преступление из-за несогласия с политикой правительства страны. Подозреваемому предъявлено обвинение в попытке умышленного убийства, ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Словакии Фицо предвидел покушение в стране еще в апреле. Политик предупреждал: общественные недовольства могут привести к трагичному концу.