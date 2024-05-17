Фобос: Вызванные вспышками на Солнце геомагнитные бури могут привести к урагана
Фото: www.globallookpress.com / APL/NASA
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Процессы, происходящие на Солнце в ближайшее время, могут привести к геомагнитному шторму, который в свою очередь вызовет ураганы по всей Земле.
Об этом сообщается в материале Science Direct со ссылкой на результаты исследований ученых из Университета штата Флорида. О геомагнитном шторме также предупредили специалисты центра погоды «Фобос».
Американские эксперты изучили штормы, происходившие в северо-восточном регионе Мексиканского залива, а также статистику тропических циклонов последних 5,5 тысячи лет.
По итогам работы они выявили зависимость циклонов от солнечной активности. Как отмечают ученые, Солнце нагревает воду в мировом океане, и эта энергия видоизменяется и превращается в штормы. А горячая звезда сейчас как раз подходит к очередному пику активности.
В центре «Фобос» отметили, что в минувшую среду на Солнце произошли два взрыва высшего класса. Они были замечены на левом краю звезды, где может находиться область, которая движется в обращенную к Земле сторону.
Специалисты еще не знают ее размеров и структуры, но ожидают именно там новую группу пятен. Эта область может сменить ту, что стала причиной самой мощной магнитной бури XXI века, а сейчас скрылась на правом краю видимого солнечного диска.
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