«Мнимая польза»: что ни в коем случае нельзя есть и пить в самолете

То, что бортпроводники предлагают вам каждый полет, может на самом деле навредить.

Врач-гастроэнтеролог Галина Шенина назвала продукты, от которых точно стоит отказаться во время полета. Специалист также усомнилась в пользе томатного сока, о чем она сообщил aif.ru.

Шенина призвала отказаться от экзотических и цитрусовых фруктов, а также шоколада. Мучное, напротив, можно — например, небольшое печенье, которое дополняет чашка ароматного чая. Это дает быстрое чувство насыщения — все благодаря сахару.

Врач не рекомендует злоупотреблять кофе, лучше ограничиться одной порцией, так как этот напиток обладает желчегонным эффектом, который может вызвать диарею. Соки тоже совершенно не стоит пить во время полета, особенно томатный, все они плохо влияют на поджелудочную.

«У нас в самолете происходит обезвоживание, появляется нехватка микроэлементов и разных солей. Вот организму и кажется, что все необходимое есть в томатном соке», — объясняет врач.

Специалист подчеркнула, что это «мнимая польза». Во время полета лучше ничего не есть, особенно тем, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. Обычная вода — лучший друг пассажира авиалайнера, уверена Шенина, стоит выпивать по 200 миллиграммов каждый час полета.

Ранее 5-tv.ru писал, в аэропорту Пулкова в Петербурге ввели новые правила приема багажа.